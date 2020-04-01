Зеленського просять ветувати законопроект про відкриття ринку землі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Президента України Володимира Зеленського просять ветувати законопроект №2178-10 про відкриття ринку сільськогосподарських земель в України. Відповідні петиції з'явилися на сайті Глави держави, передає УНН.
"Відмінити ухвалений закон про продаж землі. Це питання повинен вирішувати народ на референдумі", - йдеться у тексті петиції.
Ця петиція №22/091178-еп вже набрала 637 голосів з 25 тисяч необхідних. Збір підписів триватиме ще 92 дні.
Також Президента просять ветувати законопроект про відкриття ринку сільськогосподарських земель. Відповідна петиція №22/091212-еп набрала 173 голоси з 25 тис. необхідних.
Окрім того, з'явилася петиція №22/091190-п про розпуск ВРУ через ухвалення законопроекту про ринок землі. Ця петиція набрала 317 голосів з 25 тис. необхідних.
Нагадаємо, Верховна Рада України після 4,5 місяців розгляду проголосувала в цілому за законопроект №2178-10 щодо відкриття ринку сільськогосподарської землі в Україні.
Наразі у ВРУ зареєстрували вже 10 проектів постанов щодо відміни рішення ВРУ про ухвалення законопроекту про ринок землі.