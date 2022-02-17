Зеленський зустрінеться із Харріс
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. В ході запланованого цього тижня візиту до Європи для участі в Мюнхенській конференції з безпеки віцепрезидент США Камала Харріс зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Також заплановані переговори з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Hill.
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За словами представника адміністрації президента США, зустріч Харріс із Зеленським відбудеться в неділю.
Також вона зустрінеться з канцлером Німеччини.
“У п’ятницю віцепрезидент Харріс проведе зустріч з Генеральним секретарем НАТО. Також заплановані зустрічі з канцлером Олафом Шольцем і президентом Володимиром Зеленським”, — заявив він.
Харріс виступить на конференції з промовою, присвяченій російській ескалації навколо України.
Очікується, що віцепрезидент скористається майданчиком, щоб довести, що російське вторгнення в Україну послабить Росію, і розповість про наслідки кризи для європейського і міжнародного порядку, також вона розповість про єдність США і європейських партнерів у відповідь на російську агресію і запевнить союзників у прихильності НАТО.
Нагадаємо
Глава військової розвідки Великої Британії генерал Джим Хокенхалл повідомив, що Росія продовжує нарощувати військову присутність на кордоні з Україною.