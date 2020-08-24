Зеленський висловив надію на швидке закінчення війни на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що дуже сподівається на швидке закінчення війни. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Euronews, фрагмент якого транслювався в понеділок, передає УНН.
"Я хочу вірити, що це станеться в цьому році. Дуже хочу вірити і вірю. Я не хотів би називати імен, але, порівнюючи нашу нинішню команду і минулу, так, як я цього хочу, ніхто і близько не хотів. Таких темпів і такого тиску - ніхто такого не робив", - цитує Президента телеканал.
Нагадаємо, раніше сьогодні Президент Зеленський заявив, що у 29-ту річницю незалежності України - 29-й день без бойових втрат на Донбасі.