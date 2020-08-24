Зеленський висловив надію на швидке закінчення війни на Донбасі

"Я хочу вірити, що це станеться в цьому році. Дуже хочу вірити і вірю. Я не хотів би називати імен, але, порівнюючи нашу нинішню команду і минулу, так, як я цього хочу, ніхто і близько не хотів. Таких темпів і такого тиску - ніхто такого не робив", - цитує Президента телеканал.

Нагадаємо, раніше сьогодні Президент Зеленський заявив, що у 29-ту річницю незалежності України - 29-й день без бойових втрат на Донбасі.