Зеленський вимагає зняття депутатської недоторканості з 2020 року
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський наполягає на ухваленні Верховною Радою законопроекту, який передбачає зняття депутатської недоторканності з 2020 року. Про це заявив представник Президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук під час брифінгу біля будівлі АП, передає кореспондент УНН.
"Безперечно, в новий парламент ми будемо вносити зміни до Конституції, які ми обіцяли. Рік триватимуть обговорення: голосування Верховної Ради, Конституційний суд, висновок Конституційного суду, повернення... Станом на зараз найбільш процесуально швидкий механізм – це законопроект 7203 (про зняття недоторканності – ред.), тому на його прийнятті ми наполягаємо", - зазначив Стефанчук.
Він уточнив, що цей законопроект передбачає зняття недоторканності з депутатів вже з 2020 року.
Крім того, за його словами, цей законопроект вже був визначений як невідкладний.
Нагадаємо, у Раді можуть проголосувати за зняття недоторканності цього тижня.
Як повідомляв УНН, якщо розпустять ВР, то проголосувати за зняття недоторканності буде неможливо.