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Зеленський вимагає зняття депутатської недоторканості з 2020 року

Зеленський вимагає зняття депутатської недоторканості з 2020 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський наполягає на ухваленні Верховною Радою законопроекту, який передбачає зняття депутатської недоторканності з 2020 року. Про це заявив представник Президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук під час брифінгу біля будівлі АП, передає кореспондент УНН.

"Безперечно, в новий парламент ми будемо вносити зміни до Конституції, які ми обіцяли. Рік триватимуть обговорення: голосування Верховної Ради, Конституційний суд, висновок Конституційного суду, повернення... Станом на зараз найбільш процесуально швидкий механізм – це законопроект 7203 (про зняття недоторканності – ред.), тому на його прийнятті ми наполягаємо", - зазначив Стефанчук.

Він уточнив, що цей законопроект передбачає зняття недоторканності з депутатів вже з 2020 року.

Крім того, за його словами, цей законопроект вже був визначений як невідкладний.

Нагадаємо, у Раді можуть проголосувати за зняття недоторканності цього тижня

Як повідомляв УНН, якщо розпустять ВР, то проголосувати за зняття недоторканності буде неможливо. 

Українські Національні Новини

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