Зеленський утворив ще одну військово-цивільну адміністрацію на Луганщині

"На виконання Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" постановляю утворити військово-цивільну адміністрацію міста Сєвєродонецьк Луганської області", - йдеться в Указі.

Президент доручив також Командувачу об’єднаних сил та голові Луганської обласної державної адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" заходи, пов’язані з утворенням військово-цивільної адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу.

Нагадаємо, раніше Президент утворив військово-цивільну адміністрацію в Лисичанську Луганської області.