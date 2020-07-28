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Зеленський утворив ще одну військово-цивільну адміністрацію на Луганщині

Зеленський утворив ще одну військово-цивільну адміністрацію на Луганщині

Київ • УНН

 • 10991 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський утворив військово-цивільну адміністрацію в Сєвєродонецьку Луганської області. Відповідний указ №297/2020 від 28 липня розміщений на сайті Глави держави, передає УНН.

"На виконання Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" постановляю утворити військово-цивільну адміністрацію міста Сєвєродонецьк Луганської області", - йдеться в Указі.

Президент доручив також Командувачу об’єднаних сил та голові Луганської обласної державної адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" заходи, пов’язані з утворенням військово-цивільної адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу.

Нагадаємо, раніше Президент утворив військово-цивільну адміністрацію в Лисичанську Луганської області.

Українські Національні Новини

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