Зеленський у годинній розмові з Макроном обговорив оборонну взаємодію України та Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів годинну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном. Обговорили оборонну взаємодію України та Франції та зупинилися на подальших кроках з реалізації формули миру, передає УНН.
Цитата
«У годинній розмові з Еммануелем Макроном предметно й результативно обговорили оборонну взаємодію України та Франції. Детально поінформував про ситуацію на фронті. Зупинилися на подальших кроках з реалізації формули миру. Скоординували дії в контексті найближчих міжнародних заходів», - написав Зеленський у Twitter.
Доповнення
Франція планує подвоїти постачання снарядів калібру 155 мм Україні.