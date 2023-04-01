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Зеленський у годинній розмові з Макроном обговорив оборонну взаємодію України та Франції

Зеленський у годинній розмові з Макроном обговорив оборонну взаємодію України та Франції

Київ • УНН

 • 397270 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів годинну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном. Обговорили оборонну взаємодію України та Франції та зупинилися на подальших кроках з реалізації формули миру, передає УНН.

Цитата

«У годинній розмові з Еммануелем Макроном предметно й результативно обговорили оборонну взаємодію України та Франції. Детально поінформував про ситуацію на фронті. Зупинилися на подальших кроках з реалізації формули миру. Скоординували дії в контексті найближчих міжнародних заходів», - написав Зеленський у Twitter.

Доповнення

Франція планує подвоїти постачання снарядів калібру 155 мм Україні.

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