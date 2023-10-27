Зеленський провів військовий кабінет: говорили про технічне забезпечення контрнаступу і оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів військовий кабінет щодо ситуації на основних бойових напрямках та Забезпечення нашої оборони і наших наступальних дій. Зокрема, говорили про важливість далекобійної зброї та ракет. Подробицями наради з військовими Володимир Зеленський поділився з українцями у своєму щоденному відеозверненні, передає УНН.
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“Провів Військовий кабінет щодо ситуації на основних бойових напрямках. Куп’янськ, Бахмутський напрямок, Авдіївка, Мар’їнка та Мелітопольський напрямок. Забезпечення нашої оборони й наших наступальних дій. Зокрема, далекобійною зброєю та ракетами. Я дякую всім воїнам, які міцно тримають позиції та знищують окупантів. Цей тиждень теж суттєво збільшив російські втрати. Саме так і треба!”, — наголосив Президент.
Деталі
Під час свого відеозвернення очільник держави також подякував західним партнерам, які підтримують Україну в боротьбі за свої території. Зокрема, Зеленський відзначив значущість потужного пакета від Німеччини. Де серед іншого Україні до зими обіцяють передати нові системи ППО та ракети до них, а також ще одна установку далекобійних ракет “Айріс-Т”.
Обговорили з Прем’єр-міністром Сунаком спільні подальші кроки для посилення нашої оборони. Зокрема, це ППО та антидронові засоби.
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Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський зустрівся із британським прем’єр-міністром Ріші Сунаком 27 жовтня. Під час цієї зустрічі Зеленський розповів британському прем’єру про невдалі спроби російських військ оточити Авдіївку та актуальні втрати ворога.