Зеленський запросив президента Ізраїлю приєднатися до ініціативи "Зерно з України"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм ізраїльським колегою Іцхаком Герцогом і запросив його приєднатися до ініціативи GrainfromUkraine ("Зерно з України"), пише УНН із посиланням на Telegram Зеленського.
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"Провів телефонну розмову з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом. Сподіваюся на поглиблення співпраці України та Ізраїлю після формування уряду. Також розповів про потреби щодо підтримки нашої енергетики та запросив приєднатися до ініціативи GrainfromUkraine ("Зерно з України")", – ідеться у повідомленні.
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Голова Ради з національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулат заявив, що країна надасть Україні зброю, якщо росія отримає іранські ракети.