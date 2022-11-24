Зеленський запросив президента Ізраїлю приєднатися до ініціативи "Зерно з України"

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"Провів телефонну розмову з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом. Сподіваюся на поглиблення співпраці України та Ізраїлю після формування уряду. Також розповів про потреби щодо підтримки нашої енергетики та запросив приєднатися до ініціативи GrainfromUkraine ("Зерно з України")", – ідеться у повідомленні.

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Голова Ради з національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулат заявив, що країна надасть Україні зброю, якщо росія отримає іранські ракети.