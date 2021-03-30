Зеленський підписав указ про відзначення 25-ї річниці Конституції України

ukru
21:00 • 18528 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

19:01 • 48948 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 45439 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 91808 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 57989 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 93909 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 115716 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144468 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184040 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 310992 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

17:01 • 102432 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

17:18 • 100382 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

17:25 • 103260 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

17:31 • 98568 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

17:53 • 90775 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 56146 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 310992 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 245344 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 339031 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 332504 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 62977 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 109794 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110614 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107590 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121002 перегляди
Актуальне
Зеленський підписав указ про відзначення 25-ї річниці Конституції України

Зеленський підписав указ про відзначення 25-ї річниці Конституції України

Київ • УНН

 • 14442 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 25-ї річниці Конституції України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОПУ.

Цитата:

"Президент Володимир Зеленський підписав Указ № 128/2021 "Про відзначення 25-ї річниці Конституції України", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що метою документа є організація гідного святкування у 2021 році річниці Конституції, враховуючи її важливе значення у розбудові правової та демократичної держави.

Так, згідно з указом, Кабінет Міністрів має утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення заходів щодо відзначення 25-ї річниці Конституції України, визначивши співголовами Прем'єр-міністра та керівника Офісу Президента України та залучивши до його складу представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних громад, громадських об'єднань.

"На підставі пропозицій Організаційного комітету та з урахуванням епідемічної ситуації у державі уряд має розробити та забезпечити, зокрема, проведення у місті Києві та інших населених пунктах урочистих заходів за участю представників центральної та місцевої влади, дипломатичного корпусу, міжнародних організацій та громадськості", - зазначається в повідомленні.

Крім того, необхідно організувати проведення до 25-ї річниці Конституції конкурсу серед студентів та молодих науковців на найкращу наукову роботу щодо розвитку конституційно-правового регулювання.

Також уряд має сприяти реалізації ініціатив громадськості, спрямованих на утвердження в Україні засад правової держави, підтримку незворотності європейського та євроатлантичного курсу України, і забезпечити широке висвітлення заходів з відзначення 25-ї річниці Конституції України.

"Національний банк України має виготовити та випустити в обіг пам'ятну монету", - йдеться в повідомленні.

Міністерство закордонних справ має запросити до участі в урочистостях представників дипломатичного корпусу іноземних держав, міжнародних організацій, української діаспори, а також забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України за участю представників української громадськості за кордоном заходів до річниці Конституції.

Доповнення

В Україні День Конституції відзначають 28 червня.

Нагадаємо, в Міноборони розповіли, що на параді до 30-річчя Незалежності України планують, зокрема, продемонструвати новітні розробки військової техніки, новий стройовий крок, провести річковий військовий парад на Дніпрі та організувати зведений оркестр у тисячу музикантів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79