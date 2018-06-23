Збірна України з пляжного футболу одержала другу перемогу у відборі до Євроліги
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. У другому поєдинку першого відбірного етапу Євроліги-2018 у Баку збірна України з пляжного футболу в серії пенальті здолала одну із провідних команд світу — Італію, інформує УНН з посиланням на Федерацію футболу України.
Здобувши стартову перемогу на бакинському відбірному етапі Євроліги в матчі проти збірної Швейцарії (5:4), сьогодні підопічні Євгена Варениці зустрічалися зі збірною Італії. Грізний суперник українців посідає п’яту сходинку у світовому рейтингу BSWW. Утім, “синьо-жовті” не знітилися і вже на 9-й хвилині першого періоду відкрили рахунок. Свій четвертий м’яч на цьому етапі забив Олександр Корнійчук.
У другому періоді італійці явно домінували, і це вилилося у два голи в ворота “жовто-блакитної” збірної. У складі “Скуадри Адзурри” відзначилися Франческо Корозініті та Еммануеле Зурло.
Проте на самому початку третьої частини гри Роман Пачев скористався передачею Олександра Корнійчука й відновив рівновагу — 2:2. Із таким рахунком і завершився основний час поєдинку.
А от у серії пенальті сильнішими виявилися українці — 4:3. Свої підходи в нашій збірній реалізували Корнійчук, Юрій Щериця, Роман Пачев та Максим Войток.
Додамо, що в іншому матчі групи збірна Швейцарії з рахунком 10:2 розгромила команду Німеччини. Таким чином, після двох турів відбірного етапу в Баку збірна України є одноосібним лідером.