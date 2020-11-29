Збірна України з художньої гімнастики виборола ще три медалі на ЧЄ у Києві

Карина Сидорак представила Україну в фіналі зі стрічкою. Високе виконання дозволило нашій грації завоювати “срібло” в цьому виді. “Золото” завоювала болгарка Стіляна Ніколова (21,550), а третьою стала ізраїльтянка Дарина Атаманов (21,150).

Українські грації стали беззаперечними переможницями фіналу з 5 м’ячами (35,350). Друге місце зайняли ізраїльтянки (34,450), а “бронзу” вибороли естонки (32,800).

У вправі з обручами і булавами наші грації допустили дві серйозні помилки, що позначилося на балах і місце на п’єдесталі — 31,150 і “срібло” в цьому виді. Історичне “золото” завоювала команда Туреччини (31,150), а на бронзову сходинку п’єдесталу піднялися азербайджанки (30,650).

Таким чином, сьогодні українки принесли в скарбничку збірної два “золота” і два “срібла”, а всього на цьому старті наші спортсменки вже завоювали 6 медалей (3 “золота”, 2 “срібла” і “бронзу”).

Нагадаємо, що в рамках даного змагального дня також “золото” виграла українка Поліна Каріка.