Україна завоювала друге "золото" на домашньому чемпіонаті Європи з художньої гімнастики

Нашій грації не було рівних у фіналі з м'ячем, де бал Поліни Каріки склав 22,8. Другою стала болгарка Стліана Ніколова (22,7), третьою - білоруска Єлизавета Зорькіна (22,55).

Варто відзначити, що наша Каріна Сидорак посіла 4-е місце у фіналі зі скакалкою. "Золото" тут виборола грація із Білорусі Діна Агішева.

Додамо, що дана золота медаль стала для України другою на турнірі. Також в активі команди ще бронзова нагорода.

Як повідомлялося раніше в УНН, збірна України отримала золото та бронзу на Чемпіонаті Європи з художньої гімнастики.