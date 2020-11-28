Україна завоювала друге "золото" на домашньому чемпіонаті Європи з художньої гімнастики
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Українка Поліна Каріка виборола звання чемпіонки Європи з художньої гімнастики на змаганнях, які тривають у Києві, передає УНН із посиланням на ФГУ у Facebook.
Нашій грації не було рівних у фіналі з м'ячем, де бал Поліни Каріки склав 22,8. Другою стала болгарка Стліана Ніколова (22,7), третьою - білоруска Єлизавета Зорькіна (22,55).
Варто відзначити, що наша Каріна Сидорак посіла 4-е місце у фіналі зі скакалкою. "Золото" тут виборола грація із Білорусі Діна Агішева.
Додамо, що дана золота медаль стала для України другою на турнірі. Також в активі команди ще бронзова нагорода.
Як повідомлялося раніше в УНН, збірна України отримала золото та бронзу на Чемпіонаті Європи з художньої гімнастики.