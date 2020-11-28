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Україна завоювала друге "золото" на домашньому чемпіонаті Європи з художньої гімнастики

Україна завоювала друге "золото" на домашньому чемпіонаті Європи з художньої гімнастики

Київ • УНН

 • 14095 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Українка Поліна Каріка виборола звання чемпіонки Європи з художньої гімнастики на змаганнях, які тривають у Києві, передає УНН із посиланням на ФГУ у Facebook.

Нашій грації не було рівних у фіналі з м'ячем, де бал Поліни Каріки склав 22,8. Другою стала болгарка Стліана Ніколова (22,7), третьою - білоруска Єлизавета Зорькіна (22,55).

Варто відзначити, що наша Каріна Сидорак посіла 4-е місце у фіналі зі скакалкою. "Золото" тут виборола грація із Білорусі Діна Агішева.

Додамо, що дана золота медаль стала для України другою на турнірі. Також в активі команди ще бронзова нагорода.

Як повідомлялося раніше в УНН, збірна України отримала золото та бронзу на Чемпіонаті Європи з художньої гімнастики.

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