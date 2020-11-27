Збірна України отримала золото та бронзу на Чемпіонаті Європи з художньої гімнастики

Юніорки виступали з 4 видами (скакалкою, м'ячем, булавами та стрічкою) і кваліфікувалися у фінали, де у суботу виступлять 8 найкращих спортсменок (одна від країни).

Гімнастка Національної збірної команди України Каріна Сидорак показала у кваліфікації найкращий результат зі скакалкою (21.500) та восьмий - зі стрічкою (20.350) і в суботу виступить з цими видами у фіналах.

Українка Поліна Каріка показала у кваліфікаційних змаганнях другий результат з м'ячем (22.650) і виступить у цьому фіналі. З булавами грація стала третью серед усіх гімнасток (23.250), але не зможе виступити у фіналі через правило "одна гімнастка від країни".

Українка Меланія Тур на високому рівні виконала усі чотири види, зокрема, показала найкращий результат серед усіх юніорок з булавами (23.800), третій - з м'ячем (22.450), сьомий - зі скакалкою (19.700) та дев'ятий - зі стрічкою (19.750). Завтра ми побачимо її у фіналі з булавами.

Команди в групових вправах кваліфікувались у фінали з 5 м'ячами та 3 обручами/2 парами булав. Окрім того, за сумою балів за два виступи визначились переможниці у багатоборстві.

Українки кваліфікувались в обидва фінали з 4-м (32.000) та 2-м (31.700) кваліфікаційними результатами відповідно і завтра ще раз покажуть свої програми.

У багатоборстві українська команда посіла третє з сумою балів 63.700. Першою стала команда Ізраїлю (67.575), на другу сходинку п'єдесталу піднялась команда Азербайджану (66.300).

І, найголовніше, за сумою балів усіх виступів юніорок та групових сеніорок розігрувались медалі у командній першості. Українська команда з сумою 237.150 посіла перше місце.

Другою стала команда Ізраїлю (236.900), третьою - команда Азербайджану (226.175).

Нагадаємо, у Києві стартував ЧЄ з художньої гімнастики, Зеленський опублікував допис з нагоди відкриття.