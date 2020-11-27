Сборная Украины получила золото и бронзу на Чемпионате Европы по художественной гимнастике

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Завершилась квалификация на Чемпионате Европы по художественной гимнастике, которая продолжалась с 26 по 27 ноября во Дворце спорта в Киеве. Сборная Украины завоевала золото и бронзу на Чемпионате Европы по художественной гимнастике, передает УНН со ссылкой на официальную страницу чемпионатов Европы по художественной гимнастике 2020 года.