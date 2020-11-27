Сборная Украины получила золото и бронзу на Чемпионате Европы по художественной гимнастике
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Завершилась квалификация на Чемпионате Европы по художественной гимнастике, которая продолжалась с 26 по 27 ноября во Дворце спорта в Киеве. Сборная Украины завоевала золото и бронзу на Чемпионате Европы по художественной гимнастике, передает УНН со ссылкой на официальную страницу чемпионатов Европы по художественной гимнастике 2020 года.
Юниорки выступали с 4 видами (скакалкой, мячом, булавами и лентой) и квалифицировались в финалы, где в субботу выступят 8 лучших спортсменок (одна от страны).
Гимнастка Национальной сборной команды Украины Карина Сыдорак показала в квалификации лучший результат со скакалкой (21.500) и восьмой - с лентой (20.350) и в субботу выступит с этими видами в финалах.
Украинка Полина Карика показала в квалификационных соревнованиях второй результат с мячом (22.650) и выступит в этом финале. С булавами грация стала третьей среди всех гимнасток (23.250), но не сможет выступить в финале из-за правила "одна гимнастка от страны".
Украинка Мелания Тур на высоком уровне выполнила все четыре вида, в частности, показала лучший результат среди всех юниорок с булавами (23.800), третий - с мячом (22.450), седьмой - со скакалкой (19.700) и девятый - с лентой ( 19.750). Завтра мы увидим ее в финале с булавами.
Команды в групповых упражнениях квалифицировались в финалы с 5 мячами и 3 обручами/2 парами булав. Кроме того, по сумме баллов за два выступления определились победительницы в многоборье.
Украински квалифицировались в оба финала с 4-м (32.000) и 2-м (31.700) квалификационным результатами соответственно и завтра еще раз покажут свои программы.
В многоборье Украинская команда заняла третье с суммой баллов 63.700. Первой стала команда Израиля (67.575), на вторую ступень пьедестала поднялась команда Азербайджана (66.300).
И, самое главное, по сумме баллов всех выступлений юниорок и групповых сениорок разыгрывались медали в командном первенстве. Украинская команда с суммой 237.150 заняла первое место.
Второй стала команда Израиля (236.900), третьей - команда Азербайджана (226.175).
Напомним, в Киеве стартовал ЧЕ по художественной гимнастике, Зеленский опубликовал сообщение по случаю открытия.