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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 41249 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 61709 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 74475 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 87530 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112176 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114000 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Сборная Украины получила золото и бронзу на Чемпионате Европы по художественной гимнастике

Сборная Украины получила золото и бронзу на Чемпионате Европы по художественной гимнастике

Киев  •  УНН

 • 23658 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Завершилась квалификация на Чемпионате Европы по художественной гимнастике, которая продолжалась с 26 по 27 ноября во Дворце спорта в Киеве. Сборная Украины завоевала золото и бронзу на Чемпионате Европы по художественной гимнастике, передает УНН со ссылкой на официальную страницу чемпионатов Европы по художественной гимнастике 2020 года.

Юниорки выступали с 4 видами (скакалкой, мячом, булавами и лентой) и квалифицировались в финалы, где в субботу выступят 8 лучших спортсменок (одна от страны).

Гимнастка Национальной сборной команды Украины Карина Сыдорак показала в квалификации лучший результат со скакалкой (21.500) и восьмой - с лентой (20.350) и в субботу выступит с этими видами в финалах.

Украинка Полина Карика показала в квалификационных соревнованиях второй результат с мячом (22.650) и выступит в этом финале. С булавами грация стала третьей среди всех гимнасток (23.250), но не сможет выступить в финале из-за правила "одна гимнастка от страны".

Украинка Мелания Тур на высоком уровне выполнила все четыре вида, в частности, показала лучший результат среди всех юниорок с булавами (23.800), третий - с мячом (22.450), седьмой - со скакалкой (19.700) и девятый - с лентой ( 19.750). Завтра мы увидим ее в финале с булавами.

Команды в групповых упражнениях квалифицировались в финалы с 5 мячами и 3 обручами/2 парами булав. Кроме того, по сумме баллов за два выступления определились победительницы в многоборье.

Украински квалифицировались в оба финала с 4-м (32.000) и 2-м (31.700) квалификационным результатами соответственно и завтра еще раз покажут свои программы.

В многоборье Украинская команда заняла третье с суммой баллов 63.700. Первой стала команда Израиля (67.575), на вторую ступень пьедестала поднялась команда Азербайджана (66.300).

И, самое главное, по сумме баллов всех выступлений юниорок и групповых сениорок разыгрывались медали в командном первенстве. Украинская команда с суммой 237.150 заняла первое место.

Второй стала команда Израиля (236.900), третьей - команда Азербайджана (226.175).

Напомним, в Киеве стартовал ЧЕ по художественной гимнастике, Зеленский опубликовал сообщение по случаю открытия.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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