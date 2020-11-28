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Украина завоевала второе "золото" на домашнем чемпионате Европы по художественной гимнастике

Украина завоевала второе "золото" на домашнем чемпионате Европы по художественной гимнастике

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Украинка Полина Карика завоевала звание чемпионки Европы по художественной гимнастике на соревнованиях, которые проходят в Киеве, передает УНН со ссылкой на ФГУ в Facebook.

Нашей грации не было равных в финале с мячом, где бал Полины Карики составил 22,8. Второй стала болгарка Стлиана Николова (22,7), третьей - белоруска Елизавета Зорькина (22,55).

Стоит отметить, что наша Карина Сыдорак заняла четвёртое место в финале со скакалкой. "Золото" здесь завоевала грация из Беларуси Дина Агишева.

Добавим, что данная золотая медаль стала для Украины второй на турнире. Также в активе команды еще бронзовая награда.

Как сообщалось ранее в УНН, сборная Украины получила золото и бронзу на Чемпионате Европы по художественной гимнастике.

Украинские Национальные Новости

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