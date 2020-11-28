Украина завоевала второе "золото" на домашнем чемпионате Европы по художественной гимнастике
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Украинка Полина Карика завоевала звание чемпионки Европы по художественной гимнастике на соревнованиях, которые проходят в Киеве, передает УНН со ссылкой на ФГУ в Facebook.
Нашей грации не было равных в финале с мячом, где бал Полины Карики составил 22,8. Второй стала болгарка Стлиана Николова (22,7), третьей - белоруска Елизавета Зорькина (22,55).
Стоит отметить, что наша Карина Сыдорак заняла четвёртое место в финале со скакалкой. "Золото" здесь завоевала грация из Беларуси Дина Агишева.
Добавим, что данная золотая медаль стала для Украины второй на турнире. Также в активе команды еще бронзовая награда.
Как сообщалось ранее в УНН, сборная Украины получила золото и бронзу на Чемпионате Европы по художественной гимнастике.