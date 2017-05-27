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Збірна України перемогла у відбірковому турі чемпіонату світу з волейболу

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. У французькому Ліоні у третьому турі відбіркового турніру чемпіонату світу з волейболу збірна України обіграла Азербайджан.Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Федерації волейболу України.

Збірна України перемогла у відбірковому турі чемпіонату світу з волейболу

Українці виграли з рахунком 3:0, вони обіграли команду Азербайджану у першій партії 25:13, у другому — 25:23, у третьому — 25:20.

Таким чином, українці вперше виграли на турнірі в Ліоні. До цього збірна України програла командам Німеччини і Франції.

Зазначається, що наша збірна достроково втратила всі шанси потрапити до двійки найсильніших команд за підсумками турнірів і продовжити боротьбу за вихід на Чемпіонат світу.

Нагадаємо, з поразки 0:3 розпочала свій виступ у відбірному етапі чемпіонату світу-2018 національна команда України під орудою латвійського спеціаліста Угіса Крастіньша.

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