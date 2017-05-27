Сборная Украины победила в отборочном туре чемпионата мира по волейболу
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Во французском Лионе в третьем туре отборочного турнира чемпионата мира по волейболу сборная Украины обыграла Азербайджан.Про этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации волейбола Украины.
Украинцы выиграли со счетом 3:0, они обыграли команду Азербайджана в первой партии 25:13, во втором - 25:23, в третьем - 25:20.
Таким образом, украинцы впервые выиграли на турнире в Лионе. К этому сборная Украины проиграла командам Германии и Франции.
Отмечается, что наша сборная досрочно потеряла все шансы попасть в двойку сильнейших команд по итогам турниров и продолжить борьбу за выход на Чемпионат мира.
Напомним, с поражения 0:3 начала свое выступление в отборочном этапе чемпионата мира-2018 национальная команда Украины под руководством латвийского специалиста Угиса Крастиньша.