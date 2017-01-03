Затримка і скасування рейсів до ОАЕ можлива ще кілька днів через погодні умови

“Повідомляємо, що, починаючи з 29 грудня 2016 року, через складні погодні умови (густий туман) в аеропортах м.Дубай та м.Шарджа (ОАЕ) було відмінено або перенесено велику кількість рейсів... За наявною інформацією Національного центру метеорології та сейсмології ОАЕ, існує можливість продовження протягом найближчих днів складних погодних умов. З огляду на зазначене, вважали б за доцільне рекомендувати авіакомпаніям, які здійснюють рейси з/в ОАЕ, а також українським аеропортам по своїх каналах посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу та доводити до українських пасажирів інформацію про можливість подальшого скасування/затримки рейсів в ОАЕ, а також значний термін очікування ними наступних рейсів”, — йдеться в повідомленні.

Також, посольство України в ОАЕ звернулося до представництв авіакомпаній “Міжнародній авіалінії України”, “AirArabia”, “FlyDubai” з проханням по своїх каналах вирішити питання призначення відповідальних співробітників в аеропортах м.Дубай, м.Шарджа, м.Фуджейра, які б надавали допомогу та роз’яснення пасажирам відповідних рейсів, у разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також виділити окрему “гарячу” телефонну лінію для надання невідкладної інформаційної підтримки українським пасажирам.

Крім того, зазначається, що консульство України в м. Дубай та посольство України в ОАЕ вживає всі необхідні заходи, щоб захистити права та інтереси громадян України в ОАЕ.

“Водночас зазначаємо, що консульство України в м. Дубай та посольство України в ОАЕ продовжує тримати зазначене питання на контролі та вживає заходи з метою захисту прав та інтересів громадян України”, — йдеться в заяві.

Як повідомляв УНН, у МЗС рекомендували утриматися від візитів до ОАЕ через складні погодні умови.