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Задержка и отмена рейсов в ОАЭ возможна еще несколько дней из-за погодных условий

Задержка и отмена рейсов в ОАЭ возможна еще несколько дней из-за погодных условий

Киев • УНН

 • 7681 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Задержка и отмена авиарейсов в Объединенные Арабские Эмираты возможна еще несколько последующих дней из-за сложных погодных условий. Об этом говорится в заявлении посольства Украины в Объединенных Арабских Эмиратах, опубликованном на странице в Facebook аэропорта "Жуляны".

"Сообщаем, что, начиная с 29 декабря 2016 года, из-за сложных погодных условий (густой туман) в аэропортах г.Дубай и г.Шарджа (ОАЭ) было отменено или перенесено большое количество рейсов ... По имеющейся информации Национального центра метеорологии и сейсмологии ОАЭ, существует возможность продления в течение ближайших дней сложных погодных условий. Учитывая указанное, считали бы целесообразным рекомендовать авиакомпаниям, которые осуществляют рейсы из / в ОАЭ, а также украинским аэропортам по своим каналам усилить информационно-разъяснительную работу и доводить до украинских пассажиров информацию о возможности дальнейшей отмены / задержки рейсов в ОАЭ, а также значительный срок ожидания ими следующих рейсов ", - говорится в сообщении.

Также, посольство Украины в ОАЭ обратилось в органы авиакомпаний "Международные авиалинии Украины", "AirArabia", "FlyDubai" с просьбой по своим каналам решить вопрос назначения ответственных сотрудников в аэропортах г.Дубай, г.Шарджа, г.Фуджейра, которые бы предоставляли помощь и разъяснения пассажирам соответствующих рейсов, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также выделить отдельную "горячую" телефонную линию для оказания неотложной информационной поддержки украинским пассажирам.

Кроме того, отмечается, что консульство Украины в г.Дубай и посольство Украины в ОАЭ принимает все необходимые меры, чтобы защитить права и интересы граждан Украины в ОАЭ.

"Вместе с тем отмечаем, что консульство Украины в г.Дубай и посольство Украины в ОАЭ продолжает держать данный вопрос на контроле и принимает меры с целью защиты прав и интересов граждан Украины", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНН, в МИД рекомендовали воздержаться от визитов в ОАЭ из-за сложных погодных условий .

 

Украинские Национальные Новости

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