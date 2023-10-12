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Затримано коригувальницю, яка "наводила" російські "Смерчі" на Краматорськ - СБУ

Затримано коригувальницю, яка "наводила" російські "Смерчі" на Краматорськ - СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Служба безпеки викрила ще одну інформаторку фсб, яка коригувала ракетні атаки окупантів на прифронтові території Донеччини. Про це повідомляє пресслужба відомства, передає УНН.

Деталі

Для «наведення» російських ракет вона збирала інформацію про дислокацію та маршрути переміщення Сил оборони в районі Краматорська. Передусім зловмисниця намагалась виявити локації радіоелектронної системи протиповітряної оборони ЗСУ.

Щоб приховано зафіксувати наслідки та підготувати «звіт»для окупантів, вона виходила на місця «прильотів» по соціальній та житловій інфраструктурі міста.

"За наявними даними, розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки нових та здійснення повторних ударів по Краматорську, у тому числі із застосуванням реактивних систем залпового вогню типу «Смерч»", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю за місцем її проживання. За даними слідства, коригувальницею виявилась місцева жителька, яку агресор дистанційно залучив до співпраці через її брата – бойовика окупаційних угруповань рф на сході України.

Під час обшуку у помешканні затриманої виявлено ноутбук та мобільний телефон із доказами її підривної діяльності на користь країни-агресора.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України та інших військових формувань). Зловмисниці обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Їй загрожує до 15 років тюрми.

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