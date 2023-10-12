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Задержана корректировщица, которая "наводила" российские "Смерчи" на Краматорск - СБУ

Задержана корректировщица, которая "наводила" российские "Смерчи" на Краматорск - СБУ

Киев • УНН

 • 383381 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Служба безопасности разоблачила еще одну информаторку фсб, которая корректировала ракетные атаки оккупантов на прифронтовые территории Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.

Детали

Для «наведения» российских ракет она собирала информацию о дислокации и маршрутах перемещения Сил обороны в районе Краматорска. Прежде всего злоумышленница пыталась выявить локации радиоэлектронной системы противовоздушной обороны ВСУ.

Чтобы скрыто зафиксировать последствия и подготовить «отчет»для оккупантов, она выходила на места «прилетов» по социальной и жилой инфраструктуре города.

"По имеющимся данным, развединформация нужна была захватчикам для подготовки новых и осуществления повторных ударов по Краматорску, в том числе с применением реактивных систем залпового огня типа «Смерч»", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу по месту ее проживания. По данным следствия, корректировщицей оказалась местная жительница, которую агрессор дистанционно привлек к сотрудничеству через ее брата – боевика оккупационных группировок рф на востоке Украины.

Во время обыска в квартире задержанной обнаружены ноутбук и мобильный телефон с доказательствами ее подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (предоставление вооруженным формированиям государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных Сил Украины и других военных формирований). Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

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