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Затримання "вагнерівців": у МЗС Білорусі пройшли переговори з дипломатами України та РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. У зв'язку з затриманням бойовиків ПВК "Вагнера" сьогодні у Міністерство закордонних справ Білорусі по черзі були запрошені посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев і в.о. керівника Посольства України в Білорусі Петро Врублевський. Про це йдеться у повідомлення пресслужби МЗС Білорусі, передає УНН.

"До російської сторони доведена предметна інформація про затриману правоохоронними органами напередодні на території Білорусі групу російських громадян, що належить до так званої приватної військової компанії "Вагнера". У посла Росії запитані ґрунтовні роз'яснення щодо цілей та інших аспектів прибуття і перебування в нашій країні зазначеної організованої групи осіб, багато членів якої мають доведений досвід участі в збройних конфліктах", - сказано в повідомленні.

У білоруському МЗС зазначили, що з урахуванням участі низки затриманих в бойових діях на території Донбасу, їх українського походження та наявності у деяких з них українського громадянства у в. о. керівника Посольства України в Білорусі Петра Врублевського була запитана "релевантна інформація, яка може бути використана для всебічного аналізу та оцінки причин їх присутності в Білорусі".

"Беручи до уваги зазначений насторожуючий факт, а також проведення у даний момент в Білорусі виборчої кампанії, з українською стороною досягнута домовленість про активізацію взаємодії між прикордонними відомствами і посилення прикордонного режиму з метою недопущення дестабілізації обстановки в обох країнах", - заявили в МЗС Білорусі.

Нагадаємо, 29 липня під Мінськом затримали 32 найманців ПВК "Вагнера". Ще один боєць був затриманий на півдні країни. У Білорусі підтвердили, що частина затриманих брали участь в боях на окупованій території Донбасу і повідомили, що найманці дають свідчення. У МЗС України відреагували на затримання "вагнерівців" у Білорусі, офіційної реакції Москви досі немає.

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