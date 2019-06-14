Заступники директора ДБР: під час звільнення працівників було порушено процедуру та закон

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
18:06 • 18922 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
17:02 • 41743 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
15:51 • 47082 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 62867 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 80798 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 81857 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 162391 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 97919 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 71440 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 323207 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
0м/с
44%
Популярнi новини

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

11 квітня, 13:19 • 30574 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 44462 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 22701 перегляди

У рф розпочалась зустріч путіна з представником президента США Віткоффом

11 квітня, 15:01 • 19506 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

15:50 • 17117 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 162391 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 323207 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 256921 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 368129 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 379146 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

18:06 • 18922 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

16:33 • 13489 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

15:50 • 17193 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 22784 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 44542 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Заступники директора ДБР: під час звільнення працівників було порушено процедуру та закон

Київ • УНН

 • 9446 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Перша заступниця директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко та заступник директора ДБР Олександр Буряк публічно встали на захист незаконно звільнених працівників установи. Про це вони розповіли у інтерв’ю "Судово-юридичній газеті", передає УНН. 

Заступники директора ДБР: під час звільнення працівників було порушено процедуру та закон

Нагадаємо, що у ДБР відбулася низка звільнень топ-працівників за особистим розпорядженням директора Бюро Романа Труби. Його заступники наполягають, що це було зроблено всупереч усім законним процедурам.

"28 травня нам надійшли проекти наказів про звільнення співробітників. До проектів ніяких документів, що обґрунтовують звільнення, додано не було, тому ми спробували розібратися на якій підставі людей звільняють", – заявила Варченко.

"Нам дійсно направлялися на погодження проекти наказів про звільнення 4 співробітників. До цих проектів не було додано жодних документів, які б обґрунтовували висновок про не проходження ними випробувального терміну або ж інші причини, що обґрунтовували необхідність звільнення, тому не було жодних законних підстав для погодження цих наказів. Це наша спільна із Ольгою Варченко позиція", – підкреслив Буряк.

За словами заступників директора ДБР, жодних законних підстав погоджувати ці накази не було, але Труба все одно звільнив цих працівників. При чому зробив він це самостійно, без погоджування із Зовнішньою конкурсною комісією, а згідно з законом, саме вона мала надавати подання на звільнення високопосадовців.

"Зовнішня конкурсна комісія надала нам відповідь, що вони таких подань не скеровували. Таким чином, жодних законних підстав погоджувати ці накази не було. Скерувавши Трубі відмови у погодженні наказів про звільнення, ми з’ясували, що це вже неважливо, оскільки директором були підписані інші примірники наказів. Тобто, наших погоджень ніхто не чекав", – пояснила Ольга Варченко.

На її переконання, орган, що має бути взірцем у питаннях дотримання прав громадян, не може сам порушувати їх права. Вона також додала, що законність в цьому випадку мав би відновити сам Труба, але це доводиться робити суду.

"Помилку завжди можна виправити. І це не ознака слабкості, а ознака сильного та мудрого керівника. Наразі ж помилки директора виправляє суд. Як приклад, звільнений керівник Другого управління досудових розслідувань через Окружний адміністративний суд зупинив наказ про своє звільнення і вже на роботі. Думаю, так зроблять і інші звільнені. Це лише справа часу. Хочу підкреслити, що ми не акцентуємо увагу на прізвищах цих звільнених людей. Ми говоримо не про персоналії, а про те, що процедура і закон були порушені", – підкреслила заступниця директора ДБР.

Крім того, вважають заступники директора Бюро, після таких рішень атмосфера у колективі стала досить важкою.

"Працівники, розуміючи, що їх теж у будь-який момент можуть звільнити, втрачають мотивацію працювати", – підсумавала Ольга Варченко.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,855.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,575.29