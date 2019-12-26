Засідання підкомітету щодо ринку землі завтра буде закритим - Арахамія
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Засідання підкомітету з питань земельних відносин, яке відбудеться завтра, проведуть у закритому режимі. Про це в кулуарах Ради повідомив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.
На запитання, чи буде завтрашнє засідання підкомітету з питань земельних відносин щодо розгляду законопроекту про ринок землі відкритим для ЗМІ, Арахамія відповів: “Ні, для ЗМІ не буде точно, бо люди під камерами поводяться трохи по-іншому, як без камер. А нам треба зараз результат, а не піар”.
Нагадаємо, аграрний комітет відмінив засідання 27 грудня, замість нього відбудеться засідання підкомітету з питань земельних відносин.