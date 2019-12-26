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Засідання підкомітету щодо ринку землі завтра буде закритим - Арахамія

Засідання підкомітету щодо ринку землі завтра буде закритим - Арахамія

Київ • УНН

 • 9095 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Засідання підкомітету з питань земельних відносин, яке відбудеться завтра, проведуть у закритому режимі. Про це в кулуарах Ради повідомив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.

На запитання, чи буде завтрашнє засідання підкомітету з питань земельних відносин щодо розгляду законопроекту про ринок землі відкритим для ЗМІ, Арахамія відповів: “Ні, для ЗМІ не буде точно, бо люди під камерами поводяться трохи по-іншому, як без камер. А нам треба зараз результат, а не піар”.

Нагадаємо, аграрний комітет відмінив засідання 27 грудня, замість нього відбудеться засідання підкомітету з питань земельних відносин.

Українські Національні Новини

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