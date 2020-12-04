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Засідання ОБСЄ та Генасамблеї ООН, ситуація в Карабасі – головні події доби

Засідання ОБСЄ та Генасамблеї ООН, ситуація в Карабасі – головні події доби

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Під час чергового засідання ради міністрів ОБСЄ одними з головних тем були Україна, Білорусь та Нагірний Карабах. В ООН триває спеціальна сесія Генасамблеї з питань поширення COVID-19 у світі. Про ці та інші новини минулої доби у огляді УНН.

Засідання ради міністрів країн-учасниць ОБСЄ

У четвер, 3 грудня, відбулося засідання 27-ї Ради міністрів ОБСЄ, під час якого заступник державного секретаря США Стівен Біґен заявив, що Україна повинна лишатись головною на порядку денному ОБСЄ, а Росія — виконати свої зобов’язання щодо Мінських угод. Він підкреслив, що США ніколи не визнають анексію Криму. У Держдепі США також закликали Білорусь звільнити політичних в’язнів.

У свою чергу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час виступу на міністерській раді ОБСЄ зазначив, що Україна закликає Росію взяти участь в обговоренні умов виведення своїх військ з тимчасово окупованих Криму і частин Донбасу. Він також представив ОБСЄ п’ять пріоритетів “Кримської платформи”.

Натомість глава МЗС РФ Сергій Лавров закликав українську сторону перестати нібито “зривати реалізацію мінських домовленостей”.

Голова ОБСЄ, прем’єр-міністр та міністр з питань Європи та закордонних справ Албанії Еді Рама висловив розчарування, що Мінськ не прийняв його пропозицію відвідати Білорусь. Водночас він привітав “безпрецедентно низький рівень порушень режиму припинення вогню” на Донбасі.

Окрім того, глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що Париж та Берлін продовжать докладати зусиль для досягнення миру в Україні.

Спеціальне засідання ООН по COVID-19

У четвер розпочалася дводенна спеціальна сесія Генасамблеї ООН, присвячена боротьбі з пандемією COVID-19. Під час виступу на ній генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що з самого початку пандемії Вcесвітня організація охорони здоров’я пропонувала боротися з коронавірусом спільними зусиллями, проте не всі країни прислухалися до цього заклику.

Гутерріш також повідомив, що для боротьби з пандемією у світі не вистачає 28 млрд доларів, включаючи 4,3 млрд доларів, які потрібні терміново.

Станом на ранок п’ятниці у світі інфекцією, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, заразилися понад 65 млн осіб, з них одужало понад 41,8 млн. Кількість померлих зросла до понад 1,5 млн людей.

Новини в світі

У Великій Британії після потужного вибуху на очисних спорудах у Бристолі четверо людей загинули, ще один отримав поранення.

У Білорусі. Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила про готовність очолити Білорусь в перехідний період. З цього приводу вона записала чергове відеозвернення.

У Франції знову прийняли резолюцію про визнання Нагірного Карабаху. Проте міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан рішуче відкинув заклик визнати незалежність Нагірного Карабаху, про що депутати нижньої палати французького парламенту у четвер схвалили проект відповідної резолюції.

У Вірменії 17 опозиційних партій висунули на пост глави тимчасового уряду першого прем’єр-міністра Вазгена Манукяна. Опозиція розраховує, що він організує позачергові парламентські вибори, в яких сам брати участь не буде. Він також не стане підтримувати будь-яку політичну силу в Вірменії.

Опозиція також не збирається денонсувати тристоронню заяву про припинення вогню в Нагірному Карабасі, якщо діючий прем’єр Вірменії Нікол Пашинян піде у відставку.

Водночас глави делегацій країн-співголов Мінської групи ОБСЄ від США, Франції та Росії закликали Вірменію та Азербайджан продовжувати в повному обсязі виконувати свої зобов’язання щодо припинення військових дій у Нагірному Карабасі.

В Азербайджані офіційна кількість жертв у війні в Карабасі перевищила кількість жертв зі сторони Вірменії.

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