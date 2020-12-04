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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 40179 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 60409 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 73218 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 86401 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 111953 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 113861 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Заседание ОБСЕ и Генассамблеи ООН, ситуация в Карабахе — главные события суток

Заседание ОБСЕ и Генассамблеи ООН, ситуация в Карабахе — главные события суток

Киев  •  УНН

 • 10008 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Во время очередного заседания совета министров ОБСЕ одними из главных тем были Украина, Беларусь и Нагорный Карабах. В ООН продолжается специальная сессия Генассамблеи по вопросам распространения COVID-19 в мире. Об этих и других новостях за прошедшие сутки в обзоре УНН.

Заседание совета министров стран-участниц ОБСЕ

В четверг, 3 декабря, состоялось заседание 27-го Совета министров ОБСЕ, во время которого заместитель государственного секретаря США Стивен Биген заявил, что Украина должна оставаться главной в повестке дня ОБСЕ, а Россия — выполнить свои обязательства по Минским соглашениям. Он подчеркнул, что США никогда не признают аннексию Крыма. В Госдепе США также призвали Беларусь освободить политических заключенных.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время выступления на министерском совете ОБСЕ отметил, что Украина призывает Россию принять участие в обсуждении условий вывода своих войск из временно оккупированного Крыма и частей Донбасса. Он также представил ОБСЕ пять приоритетов “Крымской платформы”.

Зато глава МИД РФ Сергей Лавров призвал украинскую сторону перестать якобы “срывать реализацию Минских договоренностей”.

Председатель ОБСЕ, премьер-министр и министр по вопросам Европы и иностранных дел Албании Эди Рама выразил разочарование, что Минск не принял его предложение посетить Беларусь. В то же время он приветствова “беспрецедентно низкий уровень нарушений режима прекращения огня” на Донбассе.

Кроме того, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж и Берлин продолжат прилагать усилия для достижения мира в Украине.

Специальное заседание ООН по COVID-19

В четверг началась двухдневная специальная сессия Генассамблеи ООН, посвященная борьбе с пандемией COVID-19. Во время выступления на ней генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что с самого начала пандемии Вcемирная организация здравоохранения предлагала бороться с коронавирусом совместными усилиями, однако не все страны прислушались к этому призыву.

Гутерриш также сообщил, что для борьбы с пандемией в мире не хватает 28 млрд долларов, включая 4,3 млрд долларов, которые нужны срочно.

По состоянию на утро пятницы в мире инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заразились более 65 млн человек, из них выздоровели более 41,8 млн. Количество умерших возросло до более 1,5 млн человек.

Новости в мире

В Великобритании после мощного взрыва на очистных сооружениях в Бристоле четыре человека погибли, еще один получил ранения.

В Беларуси. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о готовности возглавить Беларусь в переходный период. По этому поводу она записала очередное видеообращение.

Во Франции снова приняли резолюцию о признании Нагорного Карабаха. Однако министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан решительно отверг призыв признать независимость Нагорного Карабаха, о чем депутаты нижней палаты французского парламента в четверг одобрили проект соответствующей резолюции.

В Армении 17 оппозиционных партий выдвинули на пост главы временного правительства первого премьер-министра Вазгена Манукяна. Оппозиция рассчитывает, что он организует внеочередные парламентские выборы, в которых сам участвовать не будет. Он также не станет поддерживать любую политическую силу в Армении.

Оппозиция также не собирается денонсировать трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, если действующий премьер Армении Никол Пашинян уйдет в отставку.

В то же время главы делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ от США, Франции и России призвали Армению и Азербайджан продолжать в полном объеме выполнять свои обязательства о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

В Азербайджане официальное число жертв в войне в Карабахе превысило количество жертв со стороны Армении.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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