Росія повинна виконати свої зобов’язання щодо Мінських угод — Держдеп США
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Україна повинна лишатись головною на порядку денному ОБСЄ, а Росія — виконати свої зобов’язання щодо Мінських угод. Про це під час виступу на 27-й Раді міністрів закордонних справ країн ОБСЄ заявив заступник державного секретаря США Стівен Біґен, передає УНН.
“З 2014 року конфлікт на Донбасі вбив понад 13 тисяч громадян України та примусив понад мільйон залишити домівки. Кримські татари, етнічні українці та інші противники окупації досі стикаються із репресіями”, — заявив Біґен.
За його словами, агресія Росії на Донбасі та окупація Криму — це найбільш кричущі порушення суверенітету та територіальної цілісності всередині регіону ОБСЄ.
“Неприпустимо, що СММ щодня стикається із утисками, перешкоджаннями та перепонами переважно на територіях, які контролює Росія. Нікого не надурять наполягання Москви на тому, що Україна несе відповідальність за конфлікт на власній території”, — підкреслив Біген.
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Представник Держдепартаменту США зазначив, що дії Росії по відношенню до України та ігнорування РФ міжнародного права призвели до масштабного погіршення європейської безпеки на континенті.
“США закликають Росію повністю виконати її зобов’язання у відповідності до Мінських угод. Ми ніколи не визнаємо анексію Криму Росією”, — наголосив Біґен.
У свою чергу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час виступу на міністерській раді ОБСЄ заявив, що Україна закликає Росію взяти участь в обговоренні умов виведення своїх військ з тимчасово окупованих Криму і частин Донбасу.
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Як повідомляв УНН, під час засідання 27-ї Ради міністрів ОБСЄ глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан підкреслив, що Париж та Берлін продовжать докладати зусиль для досягнення миру в Україні.