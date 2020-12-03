Лавров звинуватив Україну у нібито "саботажі мінських домовленостей"

“Розраховуємо, що Київ, нарешті, перестане саботувати реалізацію мінських домовленостей, які є безальтернативною основою внутрішньоукраїнського врегулювання (як відомо: Москва вважає конфлікт на Сході України — нібито внутрішньою справою країни — ред.), і не буде ухилятися від виконання рішень паризького саміту в „нормандському форматі“, від прямого діалогу з Донецьком і Луганськом”, — заявив він.

Нагадаємо, раніше МЗС РФ заявив, що Париж нібито “виправдовує безвідповідальність України”.

Також на 27-му Раді міністрів закордонних справ держав — учасниць ОБСЄ глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що Париж і Берлін мають намір продовжувати свої зусилля по врегулюванню кризи в Україні, незважаючи на існуючі труднощі.

Заява глави МЗС РФ Сергія Лаврова: