МЗС РФ заявило, що Париж нібито "виправдовує безвідповідальність України"

“Закликаємо наших французьких партнерів по нормандському формату більш відповідально підходити до ролі співпосередника, яка передбачає неупереджене ставлення до Києва, Донецька і Луганська, що спонукає їх до повного виконання Комплексу заходів і нормандських рішень”, — вирішили заявити в російському міністерстві.

“Продовжуємо з жалем констатувати бездіяльність Києва у виконанні політичних зобов’язань щодо „Комплексу заходів“ і домовленостями „нормандського формату“. Однак на цей раз здивування викликані не безвідповідальною поведінкою української сторони, до якої всі звикли, а те, що вона стала схвально сприйматися офіційним Парижем”, — також повідомили російські дипломати.

Російське МЗС також заявив, що: “Днями МЗС Франції, коментуючи слова одного з членів делегації України в Контактній групі про те, що закон про особливий статус Донбасу буде в черговий раз продовжений без включення в нього „формули Штайнмайера“, виправдав це нібито тривалими дискусіями в Контактній групі... Для виконання цього рішення не потрібно нічого, крім законотворчої роботи українських парламентарів. Ніхто, крім них, не може внести зміни в законодавство України. Однак Верховна Рада і не думала до цього приступати”.

Нагадаємо, українська делегація в Тристоронньої контактній групі пропонує до кінця поточного року провести нову зустріч в Нормандські форматі і підвести підсумки домовленостей.