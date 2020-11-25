Українська делегація пропонує до кінця року провести зустріч у Нормандському форматі

"Українська делегація пропонує проведення до кінця поточного року нової зустрічі на вищому рівні у Нормандському форматі, яка б підбила підсумки спроб виконати домовленості, досягнуті за результатами Паризького саміту у грудні 2019 року та обговорити плани щодо подальшого їх виконання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українська делегація в Тристоронній контактній групі на сьогоднішньому засіданні ініціювала на наступному тижні позачергове засідання ТКГ, зокрема, щоб розглянути звільнення утримуваних осіб та розблокування російською стороною роботи КПВВ.