Українська делегація пропонує до кінця року провести зустріч у Нормандському форматі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Українська делегація в Тристоронній контактній групі пропонує до кінця поточного року провести нову зустріч у Нормандському форматі і підбити підсумки домовленостей. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку української делегації.
"Українська делегація пропонує проведення до кінця поточного року нової зустрічі на вищому рівні у Нормандському форматі, яка б підбила підсумки спроб виконати домовленості, досягнуті за результатами Паризького саміту у грудні 2019 року та обговорити плани щодо подальшого їх виконання", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українська делегація в Тристоронній контактній групі на сьогоднішньому засіданні ініціювала на наступному тижні позачергове засідання ТКГ, зокрема, щоб розглянути звільнення утримуваних осіб та розблокування російською стороною роботи КПВВ.