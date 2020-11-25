Украинская делегация предлагает до конца года провести встречу в Нормандском формате

"Украинская делегация предлагает проведение до конца текущего года новой встречи на высшем уровне в Нормандском формате, которая подвела бы итоги попыток выполнить договоренности, достигнутые по результатам Парижского саммита в декабре 2019 года и обсудить планы дальнейшего их выполнения", - говорится в сообщении.

Напомним, украинская делегация в Трехсторонней контактной группе на сегодняшнем заседании инициировала на следующей неделе внеочередное заседание ТКГ, в частности, чтобы рассмотреть освобождение удерживаемых лиц и разблокирование российской стороной работы КПВВ.