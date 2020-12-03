Світу необхідна глобальна співпраця у боротьбі з COVID-19 — генсек ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. З самого початку пандемії Вcесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) пропонувала боротися з коронавірусом спільними зусиллями, проте не всі прислухалися до цього заклику. Про це під час виступу на спеціальній сесії Генасамблеї ООН, яка розпочала роботу у четвер, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, передає УНН.
“Коли країни вибирають свій власний шлях, перед вірусом виявляються відкриті всі дороги”, — заявив Гутерріш.
За його словами, глобальна співпраця сьогодні необхідна світу як ніколи.
“Завдяки невтомній праці вчених і дослідників по всьому світу вакцини можуть бути доступні вже в найближчі тижні або місяці”, — зазначив генсек ООН.
Він поскаржився на брак фінансування ініціатив, спрямованих на те, щоб забезпечити загальний доступ до вакцин від COVID-19 та засобам по його лікуванню.
“В даний час не вистачає 28 млрд доларів, включаючи 4,3 млрд доларів, які потрібні терміново, протягом найближчих двох місяців... Давайте не будемо обманювати себе. Однією вакциною ми не зможемо усунути наслідки пандемії, які будуть відчуватися ще роки, а може бути і десятиліття”, — попередив Гутерріш.
До числа таких проблем він відніс зростання рівня бідності та наймасштабнішу за останні 80 років економічну рецесію.
Нагадаємо, дводенна спеціальна сесія ООН присвячена боротьбі з пандемією COVID-19.
Як повідомляв УНН, лідери G20 домовилися посилити зусилля в боротьбі з COVID-19 у світі.