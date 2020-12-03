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Миру необходимо глобальное сотрудничество в борьбе с COVID-19 — генсек ООН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. С самого начала пандемии Вcемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предлагала бороться с коронавирусом совместными усилиями, но все прислушались к этому призыву. Об этом во время выступления на специальной сессии Генассамблеи ООН, которая начала работу в четверг, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает УНН.

“Когда страны выбирают свой собственный путь, перед вирусом оказываются открыты все дороги”, — заявил Гутерриш.

По его словам, глобальное сотрудничество сегодня необходимо миру как никогда.

“Благодаря неустанному труду ученых и исследователей по всему миру вакцины могут быть доступны уже в ближайшие недели или месяцы”, — отметил генсек ООН.

Он пожаловался на нехватку финансирования инициатив, направленных на то, чтобы обеспечить общий доступ к вакцинам от COVID-19 и средствам по его лечению.

“В настоящее время не хватает 28 млрд долларов, включая 4,3 млр долларов, которые нужны срочно, в течение ближайших двух месяцев... Давайте не будем обманывать себя. Одной вакциной мы не сможем устранить последствия пандемии, которые будут ощущаться еще годы, а может быть и десятилетия”, — предупредил Гутерриш.

К числу таких проблем он отнес рост уровня бедности и самую масштабную за последние 80 лет экономическую рецессию.

Напомним, двухдневная специальная сессия ООН посвящена борьбе с пандемией COVID-19.

Как сообщал УНН, лидеры G20 договорились усилить усилия в борьбе с COVID-19 в мире.

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