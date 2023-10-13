Засідання МВФ буде без підсумкового комюніке через формулювання про війну рф проти України - Reuters

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Чиновник, який був присутній на переговорах у Марракеші, сказав, що скандинавські, європейські та балтійські країни блокують угоду, тому що вони вважають формулювання - відтворення формулювань, схвалених на саміті G20 минулого місяця - "надто розмитим".

Натомість, як вказано, у суботу комюніке буде замінено простою "заявою голови", яка підсумовує все, що сталося на зустрічах, залишаючи відкритими будь-які розбіжності.

Чиновник повідомив, що у комюніке було запропоновано прийняти формулювання, узгоджене лідерами G20 минулого місяця на саміті в Нью-Делі. Воно загалом закликало всі країни приєднатися до Хартії Організації Об'єднаних Націй про територіальну цілісність. Воно наголошувало на людських стражданнях внаслідок війни в Україні, зазначивши при цьому, що існують "різні погляди та оцінки ситуації".

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