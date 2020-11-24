Заради миру Донбасом готові пожертвувати 13% українців — опитування

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Для абсолютної більшості громадян України неприйнятними є компроміси за рахунок суверенітету і території держави. Про це свідчать результати опитування проведеного Центром Разумкова, повідомляє УНН.

Лише 9,2% опитаних погоджуються, що заради встановлення миру на Донбасі можна поступитися частиною суверенітету України, проти — 70,6%. Лише 13,3% вважають за можливе поступитися окупованими територіями заради встановлення миру на Донбасі, 65% — проти.

Думки громадян розділилися навколо можливості компромісу заради звільнення полонених. Близько третини (31,4%) опитаних вважають, що заради обміну можна поступатися перевагою на лінії фронту; згодні з цим 47% жителів півдні та 41% — сходу.
Відносна більшість (41%) громадян України не згодні на подібні компроміси.

Нагадаємо, понад третина опитаних вважають, що відсутність відповіді з українського боку на ворожі провокації та обстріли наших позицій призведе до збільшення втрат у майбутньому.

Дослідження проведене Центром Разумкова 16-22 жовтня 2020 року. Було опитано 2021 респондентів віком від 18 років в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки — 2,3%.

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