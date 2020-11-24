Ради мира Донбассом готовы пожертвовать 13% украинцев — опрос

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Для абсолютного большинства граждан Украины неприемлемы компромиссы за счет суверенитета и территории государства. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова, сообщает УНН.

Лишь 9,2% опрошенных соглашаются, что ради установления мира на Донбассе можно поступиться частью суверенитета Украины, против — 70,6%. Лишь 13,3% считают возможным уступить оккупированными территориями ради установления мира на Донбассе, 65% — против.

Мнения граждан разделились вокруг возможности компромисса ради освобождения пленных. Около трети (31,4%) опрошенных считают, что ради обмена можно уступать преимуществом на линии фронта; согласны с этим 47% жителей юга и 41% — востока.
Относительное большинство (41%) граждан Украины не согласны на подобные компромиссы.

Напомним, более трети опрошенных считают, что отсутствие ответа с украинской стороны на вражеские провокации и обстрелы наших позиций приведет к увеличению потерь в будущем.

Исследование проведено Центром Разумкова 16-22 октября 2020. Было опрошено 2021 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки — 2,3%.

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