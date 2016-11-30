Запропоноване Мінфіном підвищення акцизу на дизпаливо призведе до здорожчання всіх товарів і послуг — Г.Рябцев

“Дійсно, є така пропозиція Мінфіну. І цієї пропозиції не було в першій редакції (законопроекту про бюджет на 2017 рік — ред.), але оскільки витрати зросли і особливо після того, як Прем’єр заявив про підвищення мінімальної заробітної плати, то той бюджет, який спочатку позиціонували як такий, що відповідає реальним доходам, — він перетворився на такий, що реальним доходам не відповідає. Тому потрібно якимось чином збільшити дохідну частину бюджету. А найкращий спосіб збільшення дохідної частини бюджету — це підвищення акцизного податку. При чому підвищення акцизного податку саме на структурні товари, від вартості яких буде залежати вартість усього в Україні — і товарів, і послуг. Тому що, ця частка, зокрема, вартості дизельного палива, вона присутня у вартості будь-чого. Адже усі транспортують щось або залізницею, яка споживає дизельне паливо у великих обсягах, або автомобільним транспортом, також вантажні автомобілі майже всі живляться дизельним паливом.

З огляду на це, будь-яка, так звана уніфікація (акцизного податку — ред.) означає, що кінцевий споживач буде платити більше, і більше ніж на одну гривню за літер”, — сказав він.

Г.Рябцев додав, що у такий спосіб “підвищена В.Гройсманом зарплата буде автоматично витягнута з кишень споживачів завдяки подорожанню дизельного палива”.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, роздрібний акциз може бути скасованим до кінця року.

Також нагадаємо, роздрібний акциз на нафтопродукти породжує тінізацію ринку.