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Предложенное Минфином повышение акциза на дизтопливо приведет к удорожанию всех товаров и услуг - Г.Рябцев

Киев • УНН

 • 11816 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Минфине предлагают унифицировать ставку акциза на дизтопливо на едином уровне 125 евро на 1 тыс. л, который ранее применялся к топливу качества Евро-3. В то же время у топлива стандарта Евро-4 и Евро-5 действует ставка 95 евро на тыс. л. Если такие изменения будут приняты, то подорожает не только дизтопливо, но и другие группы товаров. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт нефтяного рынка, директор специальных проектов "Психеи" Геннадий Рябцев.

Предложенное Минфином повышение акциза на дизтопливо приведет к удорожанию всех товаров и услуг - Г.Рябцев

"Действительно, есть такое предложение Минфина. И это предложение не было в первой редакции (законопроекта о бюджете на 2017 год - ред.), но поскольку расходы выросли и особенно после того, как Премьер заявил о повышении минимальной заработной платы, то тот бюджет, который сначала позиционировали как таковой, что соответствует реальным доходам, - он превратился в такой, что реальным доходам не отвечает. Поэтому нужно каким-то образом увеличить доходную часть бюджета. А лучший способ увеличения доходной части бюджета - это повышение акцизного налога. Причем повышение акцизного налога именно на структурные продукты, от стоимости которых будет зависеть стоимость всего в Украине - и товаров, и услуг. Потому что, эта доля, в частности, стоимости дизельного топлива, она присутствует в стоимости чего-либо. Ведь все транспортируют или железной дорогой, которая потребляет дизельное топливо в больших объемах, или автомобильным транспортом, также грузовые автомобили почти все питаются дизельным топливом.

Учитывая это, любая, так называемая унификация (акцизного налога - ред.) означает, что конечный потребитель будет платить больше, и больше чем на одну гривну за литр", - сказал он.

Г.Рябцев добавил, что таким образом "повышенная В.Гройсманом зарплата будет автоматически извлечена из карманов потребителей благодаря подорожанию дизельного топлива".

Напомним, как сообщал УНН, розничный акциз может быть отменен до конца года.

Также напомним, розничный акциз на нефтепродукты порождает тенизацию рынка.

Украинские Национальные Новости

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