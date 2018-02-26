Заповненість ПСГ України газом зменшилася до 33%

За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.

Також протягом доби з ПСГ України було відібрано 98,75 млн куб. м газу.

При цьому в даних за 24 лютого вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 12,54 млн куб. м, з Угорщини - 2,20 млн куб. м, з Польщі - 0,90 млн куб. м газу.

Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 33%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Нагадаємо, транзит газу у січні скоротився на 32%.