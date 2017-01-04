Закон про Вищу раду правосуддя опублікований у "Голосі України"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Закон “Про Вищу раду правосуддя”, який Президент України підписав напередодні, опублікований у офіційній парламентській газеті “Голос України” за 4 січня, передає УНН.
Зокрема, у законопроекті сказано, що він набуває чинності наступного дня після його опублікування, крім певних положень документу.
Відповідно до закону, Вища рада правосуддя наділяється повноваженнями звільняти суддів, вносити Президенту подання про їх призначення, приймати рішення про порушення суддею або прокурором вимог щодо несумісності, залучати їх до дисциплінарної відповідальності.
Також раду передбачається уповноважити позбавляти недоторканності суддів, підозрюваних в кримінальних злочинах. Згідно з документом, Вища рада правосуддя також буде вирішувати питання переведення суддів, їх відряджень, а також затверджувати їх кількість в судах.
Крім того, рада отримує повноваження призначати і звільняти голову Державної судової адміністрації та його заступників.
Передбачається встановити, що Вища рада правосуддя складається з 21 члена, з яких 10 обирає з’їзд суддів, по 2 призначає Президент, Верховна Рада, з’їзд адвокатів, всеукраїнська конференція прокурорів і з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.
При цьому голова Верховного суду України входить до складу ради за посадою.
Згідно із законопроектом, рішення ради можуть бути оскаржені тільки в Верховному суді. З 1 січня 2017 року пропонується встановити винагороду членам ради в розмірі посадового окладу суддів Верховного суду з коефіцієнтом 1,5.
Нагадаємо, Верховна Рада 21 грудня ухвалила у другому читанні закон “Про Вищу раду правосуддя”.
3 січня 2017 року Президент України Петро Порошенко підписав закон “Про Вищу раду правосуддя”.