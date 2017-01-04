Закон о Высшем совете правосудия опубликован в "Голосе Украины"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Закон "О Высшем совете правосудия", который Президент Украины подписал накануне, опубликован в официальной парламентской газете "Голос Украины" за 4 января, передает УНН.
В частности, в законопроекте сказано, что он вступает в силу на следующий день после его опубликования, кроме отдельных положений документа.
Согласно закону Высший совет правосудия наделяется полномочиями увольнять судей, вносить Президенту представления об их назначении, принимать решения о нарушении судьей или прокурором требований относительно несовместимости, привлекать их к дисциплинарной ответственности.
Также совет предполагается уполномочить лишать неприкосновенности судей, подозреваемых в уголовных преступлениях. Согласно документу, Высший совет правосудия также будет решать вопросы перевода судей, их командировок, а также утверждать их количество в судах.
Кроме того, совет получает полномочия назначать и увольнять главу Государственной судебной администрации и его заместителей.
Предполагается установить, что Высший совет правосудия состоит из 21 члена, из которых 10 избирает съезд судей, по 2 назначает Президент, Верховная Рада, съезд адвокатов, всеукраинская конференция прокуроров и съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений.
При этом глава Верховного суда Украины входит в состав совета по должности.
Согласно законопроекту, решения совета могут быть обжалованы только в Верховном суде. С 1 января 2017 года предлагается установить вознаграждение членам совета в размере должностного оклада судей Верховного суда с коэффициентом 1,5.
Напомним, Верховная Рада 21 декабря приняла во втором чтении закон "О Высшем совете правосудия".
3 января 2017 года Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О Высшем совете правосудия".