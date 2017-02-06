Захист В.Януковича планує подати скаргу до ЄСПЛ - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Захист екс-президента України Віктора Януковича планує найближчим часом подати скаргу до Європейського суду з прав людини у зв’язку з тим, що захисту було відмовлено в оскарженні ухвали Печерського районного суду Києва про заочне слідство у справі про державну зраду Віктора Януковича. Про це повідомив УНН адвокат В.Януковича Віталій Сердюк.
"Захист отримав беззаперечні підстави (після відмови Апеляційного суду Києва розглянути скаргу на рішення про заочне слідство у справі В.Януковича – ред.) готувати і подавати звернення до Європейського суду з прав людини, що вже і роблю. Наш офіс вже готує це звернення. Воно найшвидшим чином потрапить до ЄСПЛ", - сказав адвокат.
В.Сердюк наголосив, що процеси у справі їхнього підзахисного, які відбуваються в Україні, будуть покладені в основу рішення ЄСПЛ про скасування ухвали про заочне слідство щодо екс-президента В.Януковича.
Нагадаємо, апеляційний суд відмовив захисту в оскарженні заочного слідства у справі В.Януковича.
Як повідомляв УНН, Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.
28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.