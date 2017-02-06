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Защита В.Януковича планирует подать жалобу в ЕСПЧ - адвокат

Киев • УНН

 • 6371 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Защита экс-президента Украины Виктора Януковича планирует в ближайшее время подать жалобу в Европейский суд по правам человека в связи с тем, что защите было отказано в обжаловании постановления Печерского районного суда Киева о заочном следствии по делу о государственной измене Виктора Януковича. Об этом сообщил УНН адвокат В.Януковича Виталий Сердюк.

Защита В.Януковича планирует подать жалобу в ЕСПЧ - адвокат

"Защита получил неоспоримые основания (после отказа Апелляционного суда Киева рассмотреть жалобу на решение о заочном следствие по делу В.Януковича - ред.) готовить и подавать обращение в Европейский суд по правам человека, что уже и делаю. Наш офис уже готовит это обращение. Оно скоро попадет в ЕСПЧ", - сказал адвокат.

В.Сердюк отметил, что процессы по делу их подзащитного, которые проходят в Украине, будут положены в основу решения ЕСПЧ об отмене постановления о заочном следствии в отношении экс-президента В.Януковича.

Напомним, апелляционный суд отказал защите в обжаловании заочного следствия по делу В.Януковича.

Как сообщал УНН, Печерский районный суд Киева разрешил военной прокуратуре осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщил о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведения агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 437 УК.

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