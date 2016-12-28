За рік роботи патрульні у Хмельницькому оштрафували громадян на 4,4 млн грн
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 28 грудня. УНН. У понеділок, 26 грудня, виповнився рік від початку роботи патрульної поліції міста Хмельницький. За цей період патрульні отримали понад 65 тис. викликів від мешканців і гостей міста і оштрафували громадян на 4,4 млн грн. Про це кореспонденту УНН розповів речник Управління патрульної поліції міста Роман Мартинюк.
"За рік роботи патрульні зареєстрували 1400 ДТП, склали 1307 адмінпротоколів за фактом керування у нетверезому стані. Всі адмінматеріали вже направлені у суди. У 1200 справах є рішення. Загальна сума штрафів, накладених на громадян за порушення Законодавства, складає 4 млн 423 тис. грн. Вже сплачено понад 3 млн грн", - зазначили у відомстві.
За рік роботи і самі патрульні поліції стали учасниками 16 ДТП. У двох випадках - з вини патрульних.
На сьогодні середній вік працівників патрульної поліції міста - 25 років. Є й дефіцит кадрів. Штат патрульної поліції недоукомплектований на 30 працівників. Наразі на маршрути міста щодня виїздять 18 екіпажів патрульної поліції.
Нагадаємо, патрульні поліції працюють лише у місті Хмельницький. У районах на виклики виїзджають ГРПП (групи швидкого реагування патрульної поліції).