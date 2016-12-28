За год работы патрульные в Хмельницком оштрафовали граждан на 4,4 млн грн
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 28 декабря. УНН. В понедельник, 26 декабря, исполнился год с начала работы патрульной полиции города Хмельницкий. За этот период патрульные получили более 65 тыс. вызовов от жителей и гостей города и оштрафовали граждан на 4,4 млн грн грн. Об этом корреспонденту УНН рассказал пресс-секретарь Управления патрульной полиции города Роман Мартынюк.
"За год работы патрульные зарегистрировали 1400 ДТП, составили 1307 админпротоколов по факту управления в нетрезвом состоянии. Все админматериалы уже направлены в суды. По 1200 делам есть решение. Общая сумма штрафов, наложенных на граждан за нарушение Законодательства, составляет 4 млн 423 тыс. грн. Уже выплачено более 3 млн грн", - отметили в ведомстве.
За год работы и сами патрульные полиции стали участниками 16 ДТП. В двух случаях - по вине патрульных.
На сегодня средний возраст работников патрульной полиции города - 25 лет. Есть и дефицит кадров. Штат патрульной полиции недоукомплектован на 30 работников. Сейчас на маршруты города ежедневно выезжают 18 экипажей патрульной полиции.
Напомним, патрульные полиции работают только в городе Хмельницкий. В районах на вызовы выезжают грппы (группы быстрого реагирования патрульной полиции).