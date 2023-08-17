За період наступальних дій на сході України війскових рф загинуло у 8 разів більше, ніж українських - Маляр

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"Щодня, якщо говорити про південь і схід, - це сотні загиблих та поранених ворогів... Якщо говорити про схід, то за весь період наступальних дій ми фіксуємо, що наших військових гине десь у 8 разів менше, ніж ворога, на тому напрямку, де ми наступаємо. Якщо говорити про південь, то наших гине у 5 разів менше, ніж ворога", - повідомила Маляр.

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За словами заступниці, це явище є "феноменом" української армії, оскільки в умовах наступальних дій, коли ворог переважає у кількості особового складу та озброєння, українських військових гине менше.

"Це абсолютний український феномен, який вивчатиметься, я переконана, у військових навчальних закладах усього світу. Тому, що ми фактично перевертаємо цю військову науку і показуємо, що можна інакше. І важливий дуже критерій - це збереження життя наших військовослужбовців. Він лежить в основі планування будь-яких військових дій. Ми не кидаємо, як росіяни, своїх на "м'ясні" штурми, - зауважила заступниця міністра: Перше, що в нас прораховується - це які можуть бути втрати. І якщо операція планується, і високі втрати, то від частини дій відмовляються".

Нагадаємо

За даними Генерального штабу ЗСУ, втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 256 050 осіб, 4329 танки та сотень одиниць військової техніки.