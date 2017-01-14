За незаконно зрубані ялинки рівненські лісівники склали 72 адмінпротоколи

Фахівці підрахували, що лісовому господарству завдано збитків на 26 тис. грн.

Цьогоріч лісівники підготували до продажу 90 тисяч дерев. До різдвяних свят реалізували майже 12 тисяч ялинок. Загалом вторгували понад 611 тис. грн. Ціна на ялинки коливалися від 50 до 100 гривень - удвічі дешевше за ринкову. А цієї весни в області планують засіяти майже 38,5 гектара лісових розсадників.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, понад 7 тис. новорічних ялинок реалізували протягом свят лісівники Закарпаття.