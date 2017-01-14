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За незаконно срубленные елки ровенские лесники составили 72 админпротокола

За незаконно срубленные елки ровенские лесники составили 72 админпротокола

Киев • УНН

 • 11161 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 14 января. УНН. В период новогодних и рождественских праздников лесная охрана Ровенской области составила 72 админпротокола за срубленные елки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Ровенского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Специалисты подсчитали, что лесному хозяйству нанесен ущерб на 26 тыс. грн.

В этом году лесоводы подготовили к продаже 90 тыс. деревьев. К рождественским праздникам реализовали почти 12 тыс. елок. В общем продали на более чем 611 тыс. грн. Цена на елки колебалась от 50 до 100 гривен - вдвое дешевле рыночной. А этой весной в области планируют засеять почти 38,5 га лесных питомников.

Напомним, как сообщал УНН, более 7 тыс. новогодних елок реализовали в течение праздников лесоводы Закарпатской области.

Украинские Национальные Новости

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