За найоптимістичніших прогнозів кількість українців до 2051 року буде в межах 37-38 млн людей - демограф
Київ • УНН
За найоптимістичнішими прогнозами населення України до 2051 року становитиме 37-38 млн осіб. Песимістичні сценарії передбачають зменшення до 22-25 млн людей.
Навіть за оптимістичних оцінок, кількість українців станом на 2051 рік не перевищить цифру у 37-38 млн. Про це розповіла старший науковий співробітник Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Світлана Аксьонова в ефірі телемарафону, передає УНН.
На питання журналіста, наскільки реальним є прогноз уряду, що до 2051 року населення України скоротиться до 25 млн людей, на що Аксьонова відповіла:
Існує безліч прогнозних оцінок, б у нас немає чіткої статистичної інформації на базі якої, можна побудувати достовірний прогноз. Тому, існують численні прогнози, які базуються на численних припущеннях - 25 млн це лише один із можливих варіантів і він далеко не песимістичний
За її словами, є певні розрахунки, що ця цифра може становити і 22 млн людей.
"Навіть в найоптимістичніших прогнозах кількість українців в межах 37-38 млн людей. Ми не повертаємось до тієї чисельності населення, яке було на початку століття", - додала вона.
Нагадаємо
За даними ООН, з початку повномасштабного вторгнення, населення України зменшилося на 25% через біженців.