ООН: населення України скоротилося на 10 мільйонів з початку повномасштабного вторгнення рф

Від початку повномасштабного вторгнення росії населення України скоротилося на 10 мільйонів людей, або приблизно на чверть, внаслідок відходу біженців, падіння народжуваності та загибелі людей на війні. Про це заявила голова східноєвропейського відділення Фонду ООН у галузі народонаселення Флоренс Бауер, пише Reuters, передає УНН.

Флоренс Бауер заявила, що вторгнення в лютому 2022 року перетворило і без того складну демографічну ситуацію на щось більш серйозне.

"Народжуваність різко впала і наразі становить близько однієї дитини на жінку, що є одним із найнижчих показників у світі", - сказала вона та додала, що для підтримки стабільної чисельності населення необхідний рівень народжуваності в 2,1 дитини на жінку.

Головними факторами скорочення населення є біженці та жертви війни. Повідомляється, що 6,7 мільйона українців наразі живуть за кордоном, переважно в Європі.

"Точні цифри назвати складно, але, за різними оцінками, кількість жертв обчислюється десятками тисяч", - сказала вона.

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Як пише Reuters, у 2021 році, останньому році перед повномасштабним вторгненням росії, населення України становило близько 40 мільйонів осіб.

За словами Бауер, точний підрахунок чисельності населення України можна буде провести вже після закінчення війни - тоді буде можливість провести перепис.

За її словами, безпосередній вплив справили регіони, які практично обезлюділи, села, в яких залишилися тільки люди похилого віку, і сімейні пари, які не можуть мати дітей.

Зазначається, що у набагато більшій росії, населення якої до війни становило понад 140 мільйонів осіб, і без того важка демографічна ситуація погіршилася після вторгнення в Україну: за перші шість місяців цього року в країні було зафіксовано найнижчий рівень народжуваності з 1999 року, і навіть кремль назвав цей показник "катастрофічним".

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